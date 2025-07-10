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Жара немного отступит в Москве в понедельник

В Москве и Подмосковье с понедельника ожидается ослабление жары — температура снизится до +25…+30 градусов, при этом резкого похолодания не предвидится, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москве и Подмосковье с понедельника ожидается ослабление жары — температура снизится до +25…+30 градусов, при этом резкого похолодания не предвидится, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца недели в столичном регионе сохранится жаркая погода без осадков. С понедельника начнётся постепенное снижение температуры. Я бы не назвал это похолоданием, скорее — ослаблением жары», — отметил Вильфанд.

По его прогнозу, в понедельник и вторник температура в Москве и области будет в пределах +25…+30 градусов, что ниже нынешних значений на 3−4 градуса и ближе к норме, тогда как на этой неделе она превышала её на 7−8 градусов.

Вильфанд добавил, что жара будет отступать постепенно. «Мы внимательно отслеживаем, как происходит понижение температуры после сильной жары. Резкое падение — опасное явление, а медленное приближение холодного фронта не представляет угрозы», — пояснил он.

Новой волны аномальной жары в ближайшее время не ожидается, подчеркнул эксперт.