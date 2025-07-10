Дуда допустил закрытие хаба военной помощи Украине в Польше

Президент Польши Анджей Дуда в интервью нескольким YouTube-каналам заявил о возможности закрытия логистического хаба по поставкам военной помощи Украине, расположенного в Жешуве.
По словам Дуды, Украина и некоторые члены НАТО рассматривают аэропорт и автострады в Польше как свою собственность, что неприемлемо.
— Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свидания. У нас ремонт, — заявил Дуда.
Он отметил, что в случае пренебрежения со стороны союзников Польша может прекратить использование своей территории для транзита помощи. Дуда также заявил, что обижен тем, что Польшу не приглашали на некоторые важные международные мероприятия, посвященные вопросу военной поддержки Украины. Он упомянул, что заблокировал принятие «определенного фрагмента» решения саммита НАТО в Вильнюсе.
Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Варшава и весь мир устали от темы военного противостояния между Украиной и Россией. Министр в начале марта также рассказал об усталости польских сограждан от приезжих молодых украинцев, которые путешествуют по Европе на элитных автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях.