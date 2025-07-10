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В России хотят создать национальный словарный фонд из 33 словарей

Правительство РФ планирует запустить национальный словарный фонд до 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

В России планируют создать единый словарный фонд. Предположительно, он будет состоять из 33 сборников. Об этом свидетельствует документ, одобренный кабмином РФ, транслирует ТАСС.

Так, национальный фонд может начать работу в 2027 году. Ресурс нацелен на быстрое получение информации о написании и произношении слов. Кроме того, фонд будет содержать данные о значениях конструкций и их трансформации с течением времени.

«К концу 2025 года обеспечена готовность национального словарного фонда к наполнению данными, осуществлена загрузка 7 из 33 нормативных словарей русского языка, к 2027 году — 33 нормативных словарей», — говорится в документе.

Помимо прочего, правительство нацелено полностью поменять иностранное ПО, размещенное в вузах, на отечественное. Для большинства зарубежных ПО уже отозваны лицензии.