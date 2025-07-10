Как увеличить пенсию почти в 1,5 раза

Ранее сообщалось, что россияне могут получить пенсионные накопления единовременно, если их сумма не превышает 411 750 рублей, а для оформления страховой пенсии по старости в 2025 году требуется не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию при выполнении этих условий.