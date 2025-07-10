BI: атомная подлодка ВМС США впервые зашла в порт Исландии

Американская субмарина USS Newport News типа «Лос-Анджелес» впервые зашла в порт Исландии, информирует Business Insider.
По данным издания, это может быть связано с тем, что Соединённые Штаты и Североатлантический альянс обеспокоены из-за роста «военной активности РФ» в Арктике.
Адмирал Стюарт Манч заявил, что речь идёт о стратегическом сигнале о присутствии американской стороны в регионе. Кроме того, командующий ВМС Военно-морских сил в Европе и Африке отметил, что заход подлодки придаёт уверенность союзникам Вашингтона.
В материале сказано, что Соединённые Штаты считают Исландию «центральным элементом своей стратегии в Арктике».
«У США на протяжении многих десятилетий была там база, чтобы следить за операциями советских, а затем российских подводных лодок», — сказал Манч.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация выступает за международное сотрудничество в Арктике.