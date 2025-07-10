В России научились превращать навоз в воду

Воду в России смогут производить из навоза.
Российский изобретатель Владимир Горбашов при поддержке Национальной технологической инициативы (НТИ) получил патент на новый очистной комплекс. Благодаря новой технологии жидкость после обработки становится полностью безопасной для питья и не представляет угрозы для окружающей среды, сообщили в пресс-службе НТИ.
«Система работает на электрогидравлическом эффекте, когда высоковольтный электрический разряд в жидкости создает высокое давление и ударные волны. Используемое оборудование абсолютно герметично, в нем почти нет движущихся деталей», — пояснил Владимир Горбашов. Его слова передают «Известия».
Как уточнили в НТИ, очистной комплекс предназначен для агропромышленных предприятий — свиноводческих, животноводческих, птицеводческих хозяйств и других объектов, где образуется большое количество навоза и сточных вод. Благодаря новой технологии жидкость после обработки становится полностью безопасной для питья и не представляет угрозы для окружающей среды. По оценке руководителя сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы «Фуднет» НТИ Сергея Косогора, проект особенно актуален в условиях ужесточения экологических требований к утилизации коммунальных отходов и очистке сточных вод.