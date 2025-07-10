В России научились превращать навоз в воду

Как уточнили в НТИ, очистной комплекс предназначен для агропромышленных предприятий — свиноводческих, животноводческих, птицеводческих хозяйств и других объектов, где образуется большое количество навоза и сточных вод. Благодаря новой технологии жидкость после обработки становится полностью безопасной для питья и не представляет угрозы для окружающей среды. По оценке руководителя сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы «Фуднет» НТИ Сергея Косогора, проект особенно актуален в условиях ужесточения экологических требований к утилизации коммунальных отходов и очистке сточных вод.