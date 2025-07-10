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Блогер с аудиторией в 412 млн подписчиков MrBeast хочет стать гендиректором Х

MrBeast заявил о желании занять место ушедшего гендиректора соцсети Х.

Источник: Комсомольская правда

Соцсеть Х с 9 июля осталась без генерального директора. Линда Яккарино покинула соответствующую должность. Новым генеральным директором Х может стать популярный во всем мире блогер MrBeast.

Он заявил, что хотел бы занять освободившееся место. Блогер является самым известным в мире и имеет аудиторию в 412 миллионов человек.

«Я займу это место», — прокомментировал пост об отставке MrBeast.

Кадровые перестановки коснулись и российского МИД. Вчера, 9 июля, пост заместителя главы Министерства иностранных дел покинул Михаил Богданов. Он также долгое время занимал должность спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и государствам Африки. Михаил Богданов объяснил отставку выходом на пенсию.