Блогер с аудиторией в 412 млн подписчиков MrBeast хочет стать гендиректором Х

Соцсеть Х с 9 июля осталась без генерального директора. Линда Яккарино покинула соответствующую должность. Новым генеральным директором Х может стать популярный во всем мире блогер MrBeast.
Он заявил, что хотел бы занять освободившееся место. Блогер является самым известным в мире и имеет аудиторию в 412 миллионов человек.
«Я займу это место», — прокомментировал пост об отставке MrBeast.
Кадровые перестановки коснулись и российского МИД. Вчера, 9 июля, пост заместителя главы Министерства иностранных дел покинул Михаил Богданов. Он также долгое время занимал должность спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и государствам Африки. Михаил Богданов объяснил отставку выходом на пенсию.