Баскетболист Касаткин задержан во Франции по запросу США

Во Франции задержан российский баскетболист Даниил Касаткин по запросу США.
26-летнего Касаткина подозревают в участии в хакерской сети, использовавшей программы-вымогатели. Спортсмен был задержан в парижском аэропорту 21 июня по прибытии с невестой. Сам Касаткин отрицает все обвинения и ожидает решения об экстрадиции в США.
В прошлом сезоне Касаткин выступал за МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ. Ранее он учился в США и играл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), сообщает Le Monde.
В мае суд Милана приговорил к трем годам и двум месяцам тюремного заключения гражданина России Дмитрия Чиракадзе, который помог предпринимателю и сыну экс-губернатора Красноярского края Артему Уссу сбежать из-под домашнего ареста в Италии.
Усс в марте 2024 года сбежал из-под домашнего ареста после того, как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США. Уже в начале апреля он сообщил, что находится на территории России. Сам тогда еще губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил всех, кто переживал за судьбу его сына и помог ему вернуться в страну.