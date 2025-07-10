Баскетболист Касаткин задержан во Франции по запросу США

Усс в марте 2024 года сбежал из-под домашнего ареста после того, как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США. Уже в начале апреля он сообщил, что находится на территории России. Сам тогда еще губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил всех, кто переживал за судьбу его сына и помог ему вернуться в страну.