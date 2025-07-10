Редкие подарки и козёл с головой Дурова: Snoop Dogg выпустил безумный клип про Telegram

Видео анонсирует выпуск эксклюзивной коллекции подарков от Snoop Dogg, которые были распроданы в рекордные сроки — всего за чуть более чем полчаса после релиза. Мессенджер, как позднее рассказал Дуров, получил 12 миллионов долларов на продаже редких подарков. Через 21 день начнутся их торги на вторичном рынке. Ролик, набравший более 24 тысяч просмотров за первые два часа, продолжает набирать популярность, вызывая оживлённое обсуждение в соцсетях.