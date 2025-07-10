Редкие подарки и козёл с головой Дурова: Snoop Dogg выпустил безумный клип про Telegram

Видео анонсирует выпуск эксклюзивной коллекции подарков от Snoop Dogg, которые были распроданы в рекордные сроки — всего за чуть более чем полчаса после релиза. Мессенджер, как позднее рассказал Дуров, получил 12 миллионов долларов на продаже редких подарков. Через 21 день начнутся их торги на вторичном рынке. Ролик, набравший более 24 тысяч просмотров за первые два часа, продолжает набирать популярность, вызывая оживлённое обсуждение в соцсетях.
Особое внимание привлекла провокационная визуальная составляющая: в клипе несколько раз появляется изображение основателя Telegram Павла Дурова — сначала в кадре с козлёнком, а затем в виде козла с головой российского предпринимателя. Snoop Dogg с юмором упоминает своего «племянника Павла», который якобы подсказал ему идею для коллекции.
Клип начинается с пародийного репортажа вымышленного канала TGLA, где ведущий с иронией комментирует ситуацию: «Мистер толстосум раздаёт 17 миллиардов долларов своим 106 детям, а этот танцующий капиталист внезапно сообщает о выпуске подарков Telegram для миллиарда человек».
Ранее в Telegram была внедрена новая функция для проверки фактов. Теперь под публикациями, содержащими недостоверные сведения, может отображаться пометка «Проверка фактов», сопровождаемая пояснением о том, что представленные данные не соответствует действительности.