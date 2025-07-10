На Капшагайском водохранилище усиливают безопасность

Как передает «Хабар», на пяти участках Конаева установили камеры видеонаблюдения. Системы подключили к Центру оперативного реагирования областного Департамента по чрезвычайным ситуациям. Мониторинг ведется с применением технологий искусственного интеллекта.
При этом часть частных пляжей до сих пор не оборудована средствами видеонаблюдения и не укомплектована спасательными постами.
По их словам, большинство трагических случаев на воде происходит именно на частных пляжах и в несанкционированных местах для купания.