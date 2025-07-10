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На Капшагайском водохранилище усиливают безопасность

Меры безопасности усилили на Капшагайском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает «Хабар», на пяти участках Конаева установили камеры видеонаблюдения. Системы подключили к Центру оперативного реагирования областного Департамента по чрезвычайным ситуациям. Мониторинг ведется с применением технологий искусственного интеллекта.

При этом часть частных пляжей до сих пор не оборудована средствами видеонаблюдения и не укомплектована спасательными постами.

отметили участники встречи по вопросам законности и правопорядка, которая прошла в Конаеве

По их словам, большинство трагических случаев на воде происходит именно на частных пляжах и в несанкционированных местах для купания.