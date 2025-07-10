Боуз раскритиковал Карла III за слова о поддержке Украины

Журналист из Ирландии Чей Боуз подверг критике высказывание короля Британии Карла III о поддержке Киева, Боуз заявил, что британская элита несёт чушь.
По словам Карла III, Британия и Франция будут развивать военный союз, кроме того, по его словам, сторона планируют «более тесно сотрудничать в этой сфере по всему миру».
В частности, речь идёт об Украине и сотрудничестве в рамках коалиции желающих. Высказывание прозвучало в ходе мероприятия в Виндзорском замке, на котором присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Пока миллион украинцев лежат мёртвыми в канавах и на кладбищах, европейская элита продолжает нести ту же чушь», — написал Боуз.
Комментарий опубликован в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что Франция и Британия объявят о координации ядерных сил сдерживания.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.