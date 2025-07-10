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Боуз раскритиковал Карла III за слова о поддержке Украины

Чей Боуз заявил, что британская элита несёт чушь.

Источник: Аргументы и факты

Журналист из Ирландии Чей Боуз подверг критике высказывание короля Британии Карла III о поддержке Киева, Боуз заявил, что британская элита несёт чушь.

По словам Карла III, Британия и Франция будут развивать военный союз, кроме того, по его словам, сторона планируют «более тесно сотрудничать в этой сфере по всему миру».

В частности, речь идёт об Украине и сотрудничестве в рамках коалиции желающих. Высказывание прозвучало в ходе мероприятия в Виндзорском замке, на котором присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Пока миллион украинцев лежат мёртвыми в канавах и на кладбищах, европейская элита продолжает нести ту же чушь», — написал Боуз.

Комментарий опубликован в соцсети X*.

Ранее сообщалось, что Франция и Британия объявят о координации ядерных сил сдерживания.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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