Секреты прибыльных грядок: Life.ru узнал, сколько можно заработать на продаже дачных букетов

Лебединская также поделилась секретами реализации продукции. Она отметила, что для продажи не обязательно налаживать сложную доставку, ведь можно просто повесить плакат прямо на дачном заборе, предлагая свежие букеты. Другой вариант — открыть собственный магазин, дополнив ассортимент импортными цветами. Несмотря на то, что конкуренция на рынке очень высока, и крупные поставщики обеспечивают оптовые поставки на цветочные рынки столицы, эксперт уверена, что и частному садоводству на рынке всегда найдётся место.