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Хабаровский край на ВЭФ презентует учебники по истории Дальнего Востока

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с заместителем начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Правительство Хабаровского края

В рамках встречи Дмитрий Демешин и Николай Овсиенко рассмотрели вопросы, касающиеся увековечивания Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны посредством возведения монумента в столице Хабаровского края. Кроме того, обсуждался выпуск краеведческих учебных материалов по истории Дальнего Востока и Хабаровского края, предназначенных для учащихся 10−11 классов.

В регионе ранее были созданы и успешно применяются в школах учебные пособия для 5−9 классов. В данный момент завершается подготовка учебников истории для старшеклассников.

Дмитрий Демешин обратился к Николаю Овсиенко с предложением организовать экспертную оценку новых учебных изданий силами специалистов РВИО.

Предполагается, что полный комплект региональных образовательных материалов будет представлен на Восточном экономическом форуме в 2025 году.

Напомним, что X Восточный экономический форум (16+) состоится с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного во Владивостоке.