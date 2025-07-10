Хабаровский край на ВЭФ презентует учебники по истории Дальнего Востока

В рамках встречи Дмитрий Демешин и Николай Овсиенко рассмотрели вопросы, касающиеся увековечивания Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны посредством возведения монумента в столице Хабаровского края. Кроме того, обсуждался выпуск краеведческих учебных материалов по истории Дальнего Востока и Хабаровского края, предназначенных для учащихся 10−11 классов.