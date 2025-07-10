ПСЖ разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира

«Пари Сен-Жермен» одержал уверенную победу над мадридским «Реалом» со счетом 4:0 в полуфинале клубного чемпионата мира, который состоялся 9 июля в США, и вышел в финал турнира.
Голы за ПСЖ забивали Фабиан Руис (дважды), Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш. В финале парижский клуб встретится с лондонским «Челси», который ранее обыграл бразильский «Флуминенсе».
Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля в новом формате с участием 32 команд и призовым фондом в один миллиард долларов.
2 июля немецкая «Боруссия» из Дортмунда обыграла мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1. Таким образом клуб стал последним четвертьфиналистом клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Атланте в штате Джорджия, США. Победные два гола забил Серу Гирасси, а единственный мяч в составе мексиканского клуба на счету Хермана Бертераме. Уточняется, что в четвертьфинале «Боруссия» сыграет с испанским «Реалом».
1 июля «Манчестер Сити» проиграл саудовскому «Аль-Хилялю» со счетом 3:4 в матче ⅛ финала клубного чемпионата мира. Заключительный победный гол на 112 минуте забил Маркос Леонардо. В четвертьфинала «Аль-Хиляль» встретится с бразильским «Флуминенсе».