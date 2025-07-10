ПСЖ разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира

2 июля немецкая «Боруссия» из Дортмунда обыграла мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1. Таким образом клуб стал последним четвертьфиналистом клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Атланте в штате Джорджия, США. Победные два гола забил Серу Гирасси, а единственный мяч в составе мексиканского клуба на счету Хермана Бертераме. Уточняется, что в четвертьфинале «Боруссия» сыграет с испанским «Реалом».