Врач назвала крайне опасную еду для пикника в жару

Лозикова отмечает, что еда на природе должна быть легкой и безопасной. Предпочтение следует отдавать твердым несливочным сырам, хлебцам, чаю в термосе, воде, а также овощам и фруктам, которые нужно заранее помыть, нарезать и убрать в контейнер.