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Врач назвала крайне опасную еду для пикника в жару

Врач Лозикова: в жару на пикник не рекомендуется брать колбасы и салаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Колбасу, морепродукты и салаты, заправленные сметаной или майонезом, рекомендуется не брать с собой на природу в жаркое время, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Отказаться необходимо от заправленных майонезом и сметаной салатов, кремовых десертов, морепродуктов и колбас. Вопреки распространенному мнению, колбасы на жаре — это рассадник бактерий, в том числе кишечных инфекций. Они крайне опасны для детей», — заявила Лозикова.

Хранить копчености на природе врач рекомендует только в термосумке и не более трех часов.

Лозикова отмечает, что еда на природе должна быть легкой и безопасной. Предпочтение следует отдавать твердым несливочным сырам, хлебцам, чаю в термосе, воде, а также овощам и фруктам, которые нужно заранее помыть, нарезать и убрать в контейнер.