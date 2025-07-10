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Прогноз погоды на 10 июля 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Сегодня, 10 июля, в нашем регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов, что создаст комфортные условия для вечерних прогулок.

Днем температура поднимется до жарких +28,+30 градусов, так что не забудьте взять с собой солнечные очки и воду. Ветер в ночные часы будет слабым, а днем ожидается северо-западный ветер со скоростью 5−10 м/с, что добавит легкую свежесть в жаркий день.

Таким образом, 10 июля обещает быть приятным и солнечным днем, идеальным для активного отдыха на свежем воздухе. Не упустите возможность насладиться хорошей погодой!