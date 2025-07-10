Победители получили запас пива: В Финляндии прошёл традиционный чемпионат мира по переноске жён

Чемпионат мира по переноске жён, появившийся в 1990-х годах, был вдохновлён финской легендой. Согласно ей, в XIX веке знаменитый разбойник Херкко Росво-Ронкайнен, орудовавший в этих краях, тренировал свою банду, заставляя их бегать с тяжёлыми грузами за спиной. Для этого разбойники использовали мешки с зерном, скот, а некоторые — и похищенные из окрестных деревень женщин.