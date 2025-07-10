В России произойдет изменении порядка назначения БАДов с 1 сентября

Кроме того, с 1 сентября Роспотребнадзор получит полномочия оперативно блокировать сайты, распространяющие информацию о запрещённых к продаже БАДах, без обращения в суд. Ранее эта процедура занимала минимум три месяца, теперь же блокировка станет практически мгновенной. Это позволит быстрее изымать из незаконного оборота незарегистрированные или опасные добавки и повысить защиту здоровья граждан.