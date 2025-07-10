В России произойдет изменении порядка назначения БАДов с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу закон, согласно которому врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки (БАДы) только из утверждённого Минздравом РФ списка и исключительно при наличии медицинских показаний. Об этом пишет РИА Новости.
Перечень таких добавок будет формироваться Минздравом совместно с Роспотребнадзором. Это позволит исключить из оборота потенциально опасные препараты с вредными веществами или те, которые не соответствуют заявленным характеристикам.
Пациенты часто выбирают БАДы самостоятельно, ориентируясь на рекламу или советы продавцов-консультантов. Теперь же врачи смогут рекомендовать проверенные препараты, эффективность и безопасность которых подтверждены клиническими исследованиями, а также подобрать оптимальный вариант с учётом индивидуальных потребностей пациента.
Кроме того, с 1 сентября Роспотребнадзор получит полномочия оперативно блокировать сайты, распространяющие информацию о запрещённых к продаже БАДах, без обращения в суд. Ранее эта процедура занимала минимум три месяца, теперь же блокировка станет практически мгновенной. Это позволит быстрее изымать из незаконного оборота незарегистрированные или опасные добавки и повысить защиту здоровья граждан.
Ранее на российских маркетплейсах выявляли БАДы, не зарегистрированные в России и вызвавшие негативные последствия за рубежом, например, в Японии. Новый закон направлен на предотвращение подобных случаев и повышение безопасности населения.