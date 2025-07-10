Директор МХАТ им. Горького Кехман должен банкам почти 18 млрд рублей

Правоохранительные органы сообщили ТАСС о крупной кредитной задолженности художественного руководителя Михайловского театра и директора МХАТ им. М. Горького Владимира Кехмана. Сумма непогашенных обязательств превышает 17,8 миллиарда рублей.
«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.
Согласно данным банка исполнительных производств, в отношении Кехмана открыто восемь исполнительных производств. Шесть из них связаны с просрочкой по кредитным платежам (не включая ипотеку), еще два — с задолженностью по исполнительному производству.
Эта информация стала известна на фоне проводимых 9 июля следственных действий по уголовному делу о возможной растрате средств при реконструкции старой сцены МХАТ.
Ранее сообщалось, что при обысках в МХАТ им. М. Горького и у его директора Кехмана изъяли документацию.