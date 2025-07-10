20 миллионов россиян смогут получить доступ к биометрическим сервисам

«Правительство расширит доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) для 20 миллионов россиян. Соответствующий приказ Минцифры, согласованный властями, позволит использовать уже имеющиеся у банков данные о лице и голосе граждан для работы с цифровыми сервисами. Это означает, что тем, кто ранее сдавал биометрию в финансовых организациях, больше не придется проходить процедуру регистрации заново», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.