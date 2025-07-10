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В России сделают доступнее биометрические ресурсы: вскоре каждый пятый житель сможет воспользоваться сервисами

В России хотят расширить доступ к биометрическим сервисам.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России намерено расширить доступ к биометрическим сервисам для граждан страны. Сейчас ими пользуется порядка шести миллионов человек. Правительство намерено внести в Единую биометрическую базу собранные банками слепки лица и голоса, пишет газета «Известия».

Так граждане смогут получить доступ к бесконтактной оплате покупок. Кроме того, Единая система дает возможность использования биометрии вместо пропуска или при оформлении eSIM.

«По итогам изменений порядка 20 млн образцов будут отнесены к разряду стандартной биометрии. То есть доступ к широкому перечню биометрических сервисов появится еще у 20 млн человек», — сообщил собеседник газеты.

В вузах России может появиться полностью отечественное ПО. Подготовка к его внедрению идет в ускоренном режиме.