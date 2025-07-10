Блогер MrBeast заявил о готовности стать новым гендиректором соцсети X

Это не первая попытка интернет-знаменитости проявить себя в роли потенциального руководителя крупной соцсети. В январе MrBeast уже заявлял о готовности купить TikTok, чтобы предотвратить возможную блокировку платформы в США. Как позже признался блогер, после этого заявления к нему действительно обратились несколько миллиардеров, заинтересованных в таком развитии событий.