Блогер MrBeast заявил о готовности стать новым гендиректором соцсети X

«Я займу это место», — написал блогер.
Это не первая попытка интернет-знаменитости проявить себя в роли потенциального руководителя крупной соцсети. В январе MrBeast уже заявлял о готовности купить TikTok, чтобы предотвратить возможную блокировку платформы в США. Как позже признался блогер, после этого заявления к нему действительно обратились несколько миллиардеров, заинтересованных в таком развитии событий.
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