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Минералка, лимонад или чай: врач назвала лучшие напитки, которые помогут справиться с жаждой

Диетолог Чехонина перечислила лучшие напитки для утоления жажды в жару.

Источник: Комсомольская правда

Летняя жара требует особого подхода к выбору напитков, которые утолят жажду и не навредят организму. Врач-терапевт, диетолог, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологиии безопасности пищи» Юлия Чехонина рассказала KP.RU о самых эффективных вариантах, чтобы чувствовать себя комфортно в жаркие дни.

— Минералка может дать фору даже обычной воде, потому что в ее составе есть минералы. Летом, с жарой и активностью, мы теряем не только влагу, но и важные минералы. Минералка помогает восполнить этот баланс, защищая от спазмов икроножных мышц, — поделилась медик.

Среди других напитков, которые стоит пить летом, диетолог выделила домашний лимонад с мятой и базиликом, кисломолочные напитки, такие как кефир и айран, а также натуральные фруктовые компоты. Все эти напитки не только утоляют жажду, но и помогают поддерживать водный баланс в организме. Однако важно учитывать индивидуальные противопоказания.

— Чай черный и зеленый — оптимальный вариант для утоления жажды. Он должен быть комнатной или прохладной температуры, не горячий и не ледяной. Такой напиток даст еще легкий тонизирующий эффект, — отметила эксперт.

Что касается кофе, то его в жару лучше избегать. Напиток, по словам Чехониной, может усугубить жажду и оказывает мочегонное действие, что может привести к дополнительной потере жидкости.