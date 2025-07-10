Минералка, лимонад или чай: врач назвала лучшие напитки, которые помогут справиться с жаждой

— Минералка может дать фору даже обычной воде, потому что в ее составе есть минералы. Летом, с жарой и активностью, мы теряем не только влагу, но и важные минералы. Минералка помогает восполнить этот баланс, защищая от спазмов икроножных мышц, — поделилась медик.