Церковный праздник 10 июля 2025: приметы, традиции и запреты

Святой Прокопий жил в III-IV веках и известен своей благочестивой жизнью и преданностью Христу. Он стал символом труда и усердия, что особенно ценится в аграрной культуре. В народной традиции этот день также связан с началом активного сельскохозяйственного сезона, когда крестьяне начинают собирать урожай.