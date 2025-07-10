Ученые обнаружили эффективное средство борьбы с алкоголизмом

Препарат Tideglusib, разработанный для лечения болезни Альцгеймера, может оказаться эффективным в борьбе с алкогольной зависимостью. Об этом сообщили исследователи из Университета Виргинии в журнале Addiction Biology.
В доклинических испытаниях на мышах препарат снизил потребление алкоголя, особенно у самцов, без каких-либо побочных эффектов. Tideglusib ингибирует белок GSK3β, который связан с усилением тяги к алкоголю. Ученые считают, что подавление этого белка может ослабить нейронные цепи, участвующие в формировании зависимости.
Алкоголизм остается серьезной проблемой, и новые лекарства, такие как Tideglusib, который уже проходит клинические испытания по другим показаниям, могут стать важным инструментом в борьбе с этой зависимостью, говорится в статье.
Недавно главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин поделился, что люди, злоупотребляющие алкоголем, могут стать жертвами синдрома внезапной смерти.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.