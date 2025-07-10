Ученые обнаружили эффективное средство борьбы с алкоголизмом

В доклинических испытаниях на мышах препарат снизил потребление алкоголя, особенно у самцов, без каких-либо побочных эффектов. Tideglusib ингибирует белок GSK3β, который связан с усилением тяги к алкоголю. Ученые считают, что подавление этого белка может ослабить нейронные цепи, участвующие в формировании зависимости.