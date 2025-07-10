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Блогер MrBeast выразил готовность стать новым гендиректором соцсети X

Пост гендиректора X покинула Линда Яккарино, назначенная Маском.

Источник: Аргументы и факты

MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон), который считается самым популярным блогером в мире, заявил, что он возглавит соцсеть X*.

«Я займу это место», — написал он в своём аккаунте в данной соцсети.

Напомним, пост гендиректора X покинула Линда Яккарино. Её назначил американский бизнесмен Илон Маск после того, как купил соцсеть.

Ранее MrBeast заявлял о своём желании стать владельцем китайской соцсети TikTok. Он уточнил, что таким образом планирует спасти её от блокировки в Соединённых Штатах.

Ранее сообщалось, что Маск назвал ложной материал The Wall Street Journal о том, что его компания Tesla ищет возможного преемника бизнесмена на пост гендиректора.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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