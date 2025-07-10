Блогер MrBeast выразил готовность стать новым гендиректором соцсети X

MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон), который считается самым популярным блогером в мире, заявил, что он возглавит соцсеть X*.
«Я займу это место», — написал он в своём аккаунте в данной соцсети.
Напомним, пост гендиректора X покинула Линда Яккарино. Её назначил американский бизнесмен Илон Маск после того, как купил соцсеть.
Ранее MrBeast заявлял о своём желании стать владельцем китайской соцсети TikTok. Он уточнил, что таким образом планирует спасти её от блокировки в Соединённых Штатах.
Ранее сообщалось, что Маск назвал ложной материал The Wall Street Journal о том, что его компания Tesla ищет возможного преемника бизнесмена на пост гендиректора.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.