Исследователи подтвердили существование древнего города под Сфинксом

Британское издание Daily Mail сообщает о сенсационном открытии итальянских египтологов, которые с помощью современных технологий сканирования подтвердили существование масштабного подземного комплекса под плато Гиза. Согласно данным исследования, под Сфинксом обнаружена огромная шахта со спиралевидной лестницей, ведущей к двум квадратным сооружениям на глубине 600 и 1200 метров.