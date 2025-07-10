Исследователи подтвердили существование древнего города под Сфинксом

Британское издание Daily Mail сообщает о сенсационном открытии итальянских египтологов, которые с помощью современных технологий сканирования подтвердили существование масштабного подземного комплекса под плато Гиза. Согласно данным исследования, под Сфинксом обнаружена огромная шахта со спиралевидной лестницей, ведущей к двум квадратным сооружениям на глубине 600 и 1200 метров.
Итальянский египтолог Армандо Мэй, участвовавший в исследовании, утверждает, что находка может относиться к периоду около 36 400 года до нашей эры, что значительно древнее известных сооружений династического Египта.
Эксперт из Стратклайдского университета Филиппо Бионди подтвердил, что результаты сканирования свидетельствуют о существовании развитой подземной инфраструктуры, созданной задолго до фараонов.
Большой Сфинкс, у основания которого проводилось исследование, остается одной из самых загадочных древних скульптур.
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