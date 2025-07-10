В России вводят новые запреты по кредитам: о поправках по долгам умерших заемщиков

В Госдуме выступили с инициативой запретить кредиторам начислять штрафы по долгам умерших граждан. Проект приняли во втором и третьем чтениях. Кредиторы, вместе с тем, не понесут серьезных финансовых потерь. Об этом подробно пишет газета «Известия».