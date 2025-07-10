В России вводят новые запреты по кредитам: о поправках по долгам умерших заемщиков

В Госдуме выступили с инициативой запретить кредиторам начислять штрафы по долгам умерших граждан. Проект приняли во втором и третьем чтениях. Кредиторы, вместе с тем, не понесут серьезных финансовых потерь. Об этом подробно пишет газета «Известия».
Согласно тексту материала, указанный запрет будет действовать до момента вступления родственников в наследство. Соответствующие меры распространят, в том числе, на ипотеку. Кроме того, предложено ввести запрет на требование досрочного погашения кредита.
«Действующее законодательство не содержит запрета на предъявление наследникам умершего заемщика требований об оплате кредитной задолженности и начисление штрафов (пени, неустойки) по договорам потребительского кредита (займа) за ненадлежащее исполнение кредитных обязательств до момента вступления в наследство», — поясняется в документе.
В РФ также изменили правила оборота ручного боевого оружия. Военизированные государственные структуры получили право на передачу на хранение оружия другим организациям, связанным с этой отраслью.