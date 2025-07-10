Daily Mail: Брижит Макрон игнорировала мужа из-за смерти сестры

8 июля в Виндзорском замке состоялся банкет, организованный королевской семьей в честь визита президента Франции и его супруги Брижит в Великобританию. Однако Макрона подвергли критике за предполагаемый флирт с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время официального мероприятия. Отмечается, что во время ужина Макрон сидел рядом с Миддлтон, активно с ней общался и даже подмигнул. Такое поведение вызвало негативную реакцию у части интернет-пользователей, посчитавших его недопустимым.