Daily Mail: Брижит Макрон игнорировала мужа из-за смерти сестры

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя отстраненно, игнорируя своего мужаво время визита в Великобританию.
Как сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источник, причиной тому стала смерть старшей сестры первой леди Франции, Анны-Марии Тронье, в возрасте 93 лет. Несмотря на траур, Брижит Макрон решила сопровождать президента в официальной поездке, но, по словам источника, утрата сильно повлияла на ее состояние и поведение.
— Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной и неловкой в присутствии мужа. Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла, — объяснил близкий к паре источник.
8 июля в Виндзорском замке состоялся банкет, организованный королевской семьей в честь визита президента Франции и его супруги Брижит в Великобританию. Однако Макрона подвергли критике за предполагаемый флирт с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время официального мероприятия. Отмечается, что во время ужина Макрон сидел рядом с Миддлтон, активно с ней общался и даже подмигнул. Такое поведение вызвало негативную реакцию у части интернет-пользователей, посчитавших его недопустимым.