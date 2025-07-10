Суд взыскал с супруга Ивлеевой долги за ЖКХ

Мировой суд Москвы вынес приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с Филиппа Бегака — мужа известной телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Как сообщили РИА Новости в судебной инстанции, решение касается неоплаченных счетов за жилье, отопление и электроэнергию.