Аномальная жара сменится грозовыми ливнями и похолоданием в Приморье: прогноз синоптиков

«В субботу, 12 июля, погоду в Приморье будет определять тихоокеанский гребень, что приведет к значительному прогреву воздуха днем», — сообщили в Примгидромете.
Ожидается, что минимальные температуры составят от +10 до +18 градусов, с понижением в северных районах до +4 градусов. Дневные же значения поднимутся до +30…+35 градусов, хотя на побережье будет прохладнее, +20…+25 градусов.
В ночные часы субботы ожидается туман, а на побережье вероятна морось.
Погодная ситуация существенно изменится в воскресенье, 13 июля, с приближением атмосферных фронтов с запада. Они принесут дожди разной интенсивности, а в отдельных районах возможны ливни, сопровождающиеся грозами и порывистым ветром. Минимальные температуры в ночь на воскресенье станут выше и более однородными по краю — +15…+20 градусов, а дневные максимумы окажутся на 1−4 градуса ниже субботних показателей.
Напомним, ранее в Приморье с начала лета был зафиксирован четвертый температурный рекорд. В результате аномальной жары, которая держится в Приморье третью неделю, начал гибнуть урожай.