Аномальная жара сменится грозовыми ливнями и похолоданием в Приморье: прогноз синоптиков

Погодная ситуация существенно изменится в воскресенье, 13 июля, с приближением атмосферных фронтов с запада. Они принесут дожди разной интенсивности, а в отдельных районах возможны ливни, сопровождающиеся грозами и порывистым ветром. Минимальные температуры в ночь на воскресенье станут выше и более однородными по краю — +15…+20 градусов, а дневные максимумы окажутся на 1−4 градуса ниже субботних показателей.