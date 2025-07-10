Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на приём, а также выпуск самолётов установили в воздушной гавани Саратова, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко подчеркнул, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорт Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в сообщении.
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