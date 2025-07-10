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Врач назвал самое опасное кишечное заболевание, которое можно подхватить в водоеме

Инфекционист Лебедев: Холера — болезнь, которой можно заразиться в водоемах.

Источник: Комсомольская правда

Многие любят отдыхать у воды, но не все знают о рисках, которые могут скрываться в открытых водоемах. Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал самое опасное кишечное заболевание, которое можно подхватить в воде.

— Самое опасное кишечное заболевание, передающееся через воду, — это холера. Она относится к особо опасным инфекциям. До сегодняшнего дня регистрируются вспышки этого заболевания, преимущественно в жарких странах. Защититься от холеры можно с помощью вакцинации, — пояснил специалист в беседе с KP.RU.

Кроме того, опасности таятся не только в воде, но и в песке на пляжах. Он может быть источником заражения различными микроорганизмами — гельминтами, грибами и бактериями. Лебедев объяснил, что песок на пляже не может быть обработан, поэтому на его глубине могут размножаться опасные возбудители, которые через микротрещины на коже могут вызвать заболевания.

— Возбудители могут стать причиной микоза или кандидоза. Кроме того, споры грибов легко проникают в размокшую после купания кожу стоп. Если песок сухой и горячий, опасность заражения значительно меньше, — заключил инфекционист.