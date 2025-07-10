Врач назвал самое опасное кишечное заболевание, которое можно подхватить в водоеме

Кроме того, опасности таятся не только в воде, но и в песке на пляжах. Он может быть источником заражения различными микроорганизмами — гельминтами, грибами и бактериями. Лебедев объяснил, что песок на пляже не может быть обработан, поэтому на его глубине могут размножаться опасные возбудители, которые через микротрещины на коже могут вызвать заболевания.