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РФ в 35 раз расширит национальную базу генетической информации к 2030 году

Правительство России планирует существенно расширить национальную базу генетической информации. Как стало известно ТАСС из документа, утвержденного кабмином, объем базы увеличится в 35 раз к 2030 году.

Правительство России планирует существенно расширить национальную базу генетической информации. Как стало известно ТАСС из документа, утвержденного кабмином, объем базы увеличится в 35 раз к 2030 году.

К 2025 году база достигнет одного петабайта, к 2027 — 10 петабайт, а к 2030 — 35 петабайт. База будет полностью наполнена данными, полученными до 1 сентября 2025 года, и поставлять информацию будут не менее 60 исследовательских центров.

Создание национальной генетической базы было инициировано президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

В мире начался новый этап в изучении ДНК. Бразильские ученые обнаружили миллионы новых генетических вариантов. Однако изучение этой темы началось очень давно — с монаха Грегора Менделя, который в XIX веке изучал законы наследственности на горохе. Его труды заложили основы генетики. В 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик установили структуру ДНК и выпустили статью о двойной спирали этой макромолекулы. Открытие определило наши представления о том, как организмы хранят и передают наследственную информацию.