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У задержанного гендиректора МХАТ чудовищные долги: счет идет на миллиарды

ТАСС: гендиректор МХАТа Кехман задолжал по кредитам 17,8 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный в рамках уголовного дела о растрате директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман имеет задолженность по кредитам на общую сумму почти в 18 млрд рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей», — сказано в публикации.

Также сообщается, что в отношении Кехмана открыто шесть исполнительных производств по кредитным задолженностям, еще два касаются задолженности по исполнительному делу.

Напомним, художественный руководитель МХАТ и Михайловского театра Владимир Кехман был задержан в Подмосковье утром 9 июля.

Сообщалось, что Кехмана подозревают в особо крупной растрате или присвоении средств. Это дело связано с контрактами на реконструкцию исторической сцены театра, открытие которой запланировано на октябрь текущего года.

Кто такой Владимир Кехман, задержанный в Подмосковье по подозрению в растрате, читайте здесь на KP.RU.