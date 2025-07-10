У задержанного гендиректора МХАТ чудовищные долги: счет идет на миллиарды

Задержанный в рамках уголовного дела о растрате директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман имеет задолженность по кредитам на общую сумму почти в 18 млрд рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей», — сказано в публикации.
Также сообщается, что в отношении Кехмана открыто шесть исполнительных производств по кредитным задолженностям, еще два касаются задолженности по исполнительному делу.
Напомним, художественный руководитель МХАТ и Михайловского театра Владимир Кехман был задержан в Подмосковье утром 9 июля.
Сообщалось, что Кехмана подозревают в особо крупной растрате или присвоении средств. Это дело связано с контрактами на реконструкцию исторической сцены театра, открытие которой запланировано на октябрь текущего года.
Кто такой Владимир Кехман, задержанный в Подмосковье по подозрению в растрате, читайте здесь на KP.RU.