В Тулуне благоустроят городскую площадь к 100-летию города

Также парламентарии побывали на площадке, где строится детская школа искусств. Как было отмечено, просьба о строительстве новой школы взамен здания музыкальной школы 1923 года была озвучена в 2020 году при проведении губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым встречи с одаренными детьми. Стоимость работ составляет более 366 млн рублей, из них более 153 млн рублей выделяются в рамках соглашения Иркутской области с ВЭБ РФ. Строительство началось в апреле этого года и должно завершиться в 2026 году.