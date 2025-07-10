В Тулуне благоустроят городскую площадь к 100-летию города

До конца сентября в Тулуне закончатся масштабные работы по благоустройству городской площади к столетию города. Проект «На все сто» реализуется в рамках Всероссийского конкурса (6+) лучших проектов создания комфортной городской среды, победителем которого Тулун стал в прошлом году, пишет ИА IrkutskMedia.
Ход работ оценили председатель Законодательного собрания Александр Ведерников, вице-спикер Наталья Дикусарова, депутаты Юрий Козлов и Владимир Смагин, а также депутаты молодежного парламента. Они посетили площадку вместе с мэром Тулуна Михаилом Гильдебрантом и председателем городской думы Александром Счастливцевым.
Конкурс проводится по поручению Президента РФ с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость проекта — 131,7 млн рублей, из них более 90 млн рублей выделено из федерального бюджета. Проектом предусмотрены вертикальная планировка территории, покрытие и озеленение территории, установка малых архитектурных форм, детских площадок, наружного освещения, системы дренажной канализации. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству основания площади.
Также парламентарии побывали на площадке, где строится детская школа искусств. Как было отмечено, просьба о строительстве новой школы взамен здания музыкальной школы 1923 года была озвучена в 2020 году при проведении губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым встречи с одаренными детьми. Стоимость работ составляет более 366 млн рублей, из них более 153 млн рублей выделяются в рамках соглашения Иркутской области с ВЭБ РФ. Строительство началось в апреле этого года и должно завершиться в 2026 году.
Как подчеркнул Александр Ведерников, депутаты Заксобрания по поручению губернатора продолжают осуществлять парламентский контроль за строительством и реконструкцией социальных объектов, реализацией проектов по благоустройству.
«Тулун — особая территория Приангарья. Паводок 2019 года приковал к этому городу самое пристальное внимание губернатора Иркутской области и президента. За шесть лет сделано очень многое, город восстановился», — отметил Александр Ведерников.
В рамках рабочей поездки парламентариев состоялись встречи с депутами города и думы Тулунского района, а также с главами поселений. Обсудили вопросы и главные направления дальнейшей совместной работы всех органов власти.