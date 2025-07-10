Врач назвала неожиданный симптом гастрита

Головная боль может быть признаком гастрита, сообщает врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, это заболевание связано с активацией парасимпатической нервной системы и раздражением блуждающего нерва.
Сластен отметила, что симптомы гастрита варьируются в зависимости от формы заболевания, уровня кислотности желудочного сока и индивидуальных особенностей пациента.
К наиболее распространенным признакам относятся: боль или тяжесть в верхней части живота, тошнота, отрыжка, изжога, снижение аппетита, горький или кислый привкус во рту, вздутие живота, повышенное газообразование, нарушения стула и общая слабость. Врач подчеркнула, что головные боли могут быть следствием раздражения блуждающего нерва, что также свидетельствует о наличии гастрита.