Врач назвала неожиданный симптом гастрита

К наиболее распространенным признакам относятся: боль или тяжесть в верхней части живота, тошнота, отрыжка, изжога, снижение аппетита, горький или кислый привкус во рту, вздутие живота, повышенное газообразование, нарушения стула и общая слабость. Врач подчеркнула, что головные боли могут быть следствием раздражения блуждающего нерва, что также свидетельствует о наличии гастрита.