Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский: США смирились с неизбежным поражением Украины

По словам Дубинского, об этом свидетельствует резкое изменение риторики Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты приняли поражение Украины, заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.

Он подчеркнул, что речь идёт о неизбежном поражении. По словам Дубинского, об этом свидетельствует резкое изменение риторики Вашингтона.

«Обратите внимание на резкую смену риторики из США. Если раньше Украина сражалась со злом, была щитом свободного мира и боролась за свободу, то сейчас эти фразы вообще ушли из оборота», — написал Дубинский.

Комментарий опубликован в Telegram.

Дубинский уточнил, что в США не верят в то, что украинская сторона способна добиться хоть каких-то успехов. Соединённым Штатам остаётся лишь публично «сочувствовать».

По данным CNN, ближайшие месяцы могут стать тревожными и напряжёнными для Киева даже при поддержке со стороны США.

Ранее Дубинский заявил, что решение BlackRock говорит о том, что Соединённые Штаты не будут спонсировать Вооружённые силы Украины.