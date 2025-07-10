Дубинский: США смирились с неизбежным поражением Украины

Соединённые Штаты приняли поражение Украины, заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
Он подчеркнул, что речь идёт о неизбежном поражении. По словам Дубинского, об этом свидетельствует резкое изменение риторики Вашингтона.
«Обратите внимание на резкую смену риторики из США. Если раньше Украина сражалась со злом, была щитом свободного мира и боролась за свободу, то сейчас эти фразы вообще ушли из оборота», — написал Дубинский.
Комментарий опубликован в Telegram.
Дубинский уточнил, что в США не верят в то, что украинская сторона способна добиться хоть каких-то успехов. Соединённым Штатам остаётся лишь публично «сочувствовать».
По данным CNN, ближайшие месяцы могут стать тревожными и напряжёнными для Киева даже при поддержке со стороны США.
Ранее Дубинский заявил, что решение BlackRock говорит о том, что Соединённые Штаты не будут спонсировать Вооружённые силы Украины.