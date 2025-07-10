С экс-госсекретаря Дагестана начали взыскивать долг по кредиту в день задержания

В конце июня источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что силовики провели обыски примерно по 60 адресам, связанным с Магомедовым, включая его дом и кабинет в администрации региона. Следственные действия связаны с делом о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». По данным источника, 25 июня Магомедов был задержан, однако уже на следующий день другой источник сообщил, что он находится дома и имеет «свободный статус».