С экс-госсекретаря Дагестана начали взыскивать долг по кредиту в день задержания

Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов имеет задолженность по кредитам свыше 38 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Исполнительные производства в отношении него были возбуждены 25 июня — в тот же день, когда появилась информация о его задержании.
По имеющимся данным, приставы возбудили два исполнительных производства. Одно из них связано с задолженностью по кредитным платежам (кроме ипотеки) на сумму около 38 тысяч рублей, взыскание ведут приставы Кабардино-Балкарии. Второе производство касается исполнения неимущественного характера и находится в ведении Главного межрегионального управления ФССП, занимающегося особо важными делами.
В конце июня источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что силовики провели обыски примерно по 60 адресам, связанным с Магомедовым, включая его дом и кабинет в администрации региона. Следственные действия связаны с делом о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». По данным источника, 25 июня Магомедов был задержан, однако уже на следующий день другой источник сообщил, что он находится дома и имеет «свободный статус».
Ранее Объединённая пресс-служба судов Дагестана сообщила, что Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО «Каспетролсервис» (бывшее ОАО «Дагнефтепродукт»), включая имущественный комплекс с земельными участками, зданиями, сооружениями и инфраструктурой. Кроме того, суд наложил арест на две московские квартиры, связанные с бывшим госсекретарём.