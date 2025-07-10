В США инициировали судебный процесс из-за роста цен на яйца

«Минюст подал иск против штата Калифорния, губернатора Гэвина Ньюсома и других чиновников штата в связи с законами Калифорнии, которые налагают обременительную волокиту на производство яиц и продуктов птицеводства», — говорится в официальном заявлении ведомства.