В США инициировали судебный процесс из-за роста цен на яйца

На власти американского штата Калифорния подали в суд из-за роста цен на яйца. С иском в суд обратилось министерство юстиции США, сообщило ведомство.
В Минюсте США заявили, что «законы Калифорнии порождают обременительную волокиту, из-за которой по всей стране выросли цены на яйца».
«Минюст подал иск против штата Калифорния, губернатора Гэвина Ньюсома и других чиновников штата в связи с законами Калифорнии, которые налагают обременительную волокиту на производство яиц и продуктов птицеводства», — говорится в официальном заявлении ведомства.
В министерстве добавили, что законы штата Калифорния запрещают фермерам по всей стране использовать методы ведения сельского хозяйства, которые ранее помогали сохранять цены на яйца на доступном уровне.
Ранее сообщалось, что в США из-за угрозы заражения сальмонеллой уничтожат 1,7 млн упаковок яиц.