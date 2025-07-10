Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США инициировали судебный процесс из-за роста цен на яйца

На власти американского штата Калифорния подали в суд из-за роста цен на яйца.

На власти американского штата Калифорния подали в суд из-за роста цен на яйца. С иском в суд обратилось министерство юстиции США, сообщило ведомство.

В Минюсте США заявили, что «законы Калифорнии порождают обременительную волокиту, из-за которой по всей стране выросли цены на яйца».

«Минюст подал иск против штата Калифорния, губернатора Гэвина Ньюсома и других чиновников штата в связи с законами Калифорнии, которые налагают обременительную волокиту на производство яиц и продуктов птицеводства», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В министерстве добавили, что законы штата Калифорния запрещают фермерам по всей стране использовать методы ведения сельского хозяйства, которые ранее помогали сохранять цены на яйца на доступном уровне.

Ранее сообщалось, что в США из-за угрозы заражения сальмонеллой уничтожат 1,7 млн упаковок яиц.