Депутаты ЗС взяли на контроль ряд вопросов по итогам встреч с жителями Нижнеудинского района

«Мы увидели, как город и район за несколько лет преобразились. Это результат командной работы всех уровней власти. Поговорили о болевых точках и о точках роста, услышали предложения как органов местного самоуправления, так и жителей. Депутатский корпус вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, правительством готов и дальше оказывать вам всестороннюю поддержку и содействие для развития территории», — подчеркнул Александр Ведерников.