Депутаты ЗС взяли на контроль ряд вопросов по итогам встреч с жителями Нижнеудинского района

В частности, проблемные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства рассмотрели на совещании, которое прошло под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова и мэра Нижнеудинского района Анатолия Крупенева. Участие в нем приняли депутаты ЗС Наталья Дикусарова, Тимур Сагдеев и Елена Крыжановская, министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин, а также в режиме ВКС — руководитель службы по тарифам Александр Халиулин, аудиторы Контрольно-счетной палаты. Мэр Нижнеудинского района Анатолий Крупенев и глава Нижнеудинска Юрий Маскаев обозначили вопросы, требующие внимания и поддержки со стороны областной власти.
Среди них — ремонт котельной бывшей слюдяной фабрики, который позволит закрыть ряд небольших котельных; капитальный ремонт котельной ВРК; строительство и модернизация очистных сооружений; функционирование водозабора; расчистка и заполнение русла реки Застрянка, уточняет пресс-служба ЗС. Также были озвучены задачи, касающиеся строительства и ремонта социальных объектов. Так, селу Мельница нужен новый детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс, капитальный ремонт требуется местной школе, а в Нижнеудинске в модернизации нуждаются школы № 25 и № 48. Требуется строительство Уковской школы.
Кроме того, состоялась встреча с депутатами районной думы, главами и депутатами поселений района. С жителями Тофаларии парламентарии обсудили вопросы обеспечения регулярного авиасообщения. Анатолий Крупенев поблагодарил депутатов за работу, отметив, что такое сотрудничество и живое общение дает возможность наглядно показать, что удалось сделать общими усилиями, какие проекты реализовать и обозначить направления для дальнейшей совместной работы.
«Мы увидели, как город и район за несколько лет преобразились. Это результат командной работы всех уровней власти. Поговорили о болевых точках и о точках роста, услышали предложения как органов местного самоуправления, так и жителей. Депутатский корпус вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, правительством готов и дальше оказывать вам всестороннюю поддержку и содействие для развития территории», — подчеркнул Александр Ведерников.