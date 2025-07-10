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Трамп назвал имя нового врио директора NASA: кого назначили на должность

Трамп объявил министра по транспорту Даффи врио директора NASA.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в начале июня снял с должности главы NASA миллиардера Джареда Айзекмана. Его место занял нынешний министр по транспорту США Шон Даффи. Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети.

Американский лидер назвал Шона Даффи «замечательным» министром и отметил, что новый врио главы NASA отлично справится с обязанностями. Президент США подчеркнул, что на посту директора он будет оставаться не так долго.

«Я рад объявить о назначении нашего замечательного министра транспорта Шона Даффи временно исполняющим обязанности администратора NASA», — поделился Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов не забывает и о новых ограничениях. С 1 августа США вводят повышенные импортные пошлины на товары из Бразилии.

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