Эстония может заблокировать 18-й пакет европейских санкций против Российской Федерации. Такое развитие событий допустил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. По словам министра, Таллин выступает против намерения ряда стран смягчить планируемые рестрикции и намерен добиваться принятия санкций в первоначальном виде. По мнению Эстонии, в пакете санкций должно быть оговорено снижение потолка цен на российские энергоресурсы.
«Мы совершенно четко придерживаемся мнения, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу», — цитирует министра ERR.
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждение пакета антироссийских санкций находится на финальной стадии обсуждений с правительством Словакии. Мерц подчеркнул, что стороны пытаются найти компромисс, который бы позволил запустить новые ограничения.
Напомним, 30 июня Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что словацкая сторона требовала от Еврокомиссии гарантий относительно последствий полного отказа от российского газа, запланированного на 2028 год. Венгрия же не озвучила конкретных условий, но также настояла на отсрочке принятия новых ограничительных мер.
После этого замглавы МИД РФ Грушко допустил, что Европейский Союз (ЕС) может принять 18-й пакет антироссийских санкций в измененном виде после учитывания требований участников объединения — Венгрии и Словакии, которые настаивают на предоставлении им гарантий в сфере энергетической безопасности перед одобрением 18-го пакета санкций.
Тем временем хозяин Белого дома Дональд Трамп может одобрить новый проект американских сенаторов о санкциях против России. Однако президент США требует исключительного контроля над ограничительными мерами.
Тем временем западные страны страдают от собственных ограничений в отношении России. В частности, Лихтенштейн пострадал от антироссийских санкций больше, чем Москва. Почему так получилось, читайте здесь на KP.RU.