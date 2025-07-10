Эстония хочет заблокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России

Эстония может заблокировать 18-й пакет европейских санкций против Российской Федерации. Такое развитие событий допустил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. По словам министра, Таллин выступает против намерения ряда стран смягчить планируемые рестрикции и намерен добиваться принятия санкций в первоначальном виде. По мнению Эстонии, в пакете санкций должно быть оговорено снижение потолка цен на российские энергоресурсы.