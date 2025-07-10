В Омске планируется ввести стандарт размещения нестационарных торговых точек

В Омской области состоялось заседание Архитектурно-градостроительного совета под председательством Виталия Хоценко. Участники обсудили ключевые направления развития городской среды, включая жилищное строительство и благоустройство территории.
Особое внимание было уделено вопросам размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Совет рассмотрел каталог будущих НТО, подготовленный для внедрения единого стандарта размещения торговых точек. Это позволит навести порядок в сфере уличной торговли и создать более организованную городскую среду.
Среди рассматриваемых проектов выделяется масштабный план застройки территории в Советском округе. На участке, ограниченном улицами Малиновского, Тюленина и проспектом Королёва, планируется возведение современного жилого комплекса. Застройщик проявил социальную ответственность, взяв на себя обязательства по развитию инфраструктуры района — строительству образовательных учреждений для детей.
По словам Виталия Хоценко, реализация данных проектов станет важным шагом в формировании комфортной городской среды и повышении качества жизни омичей. Все представленные инициативы направлены на комплексное развитие территорий с учетом интересов горожан.
Решения, принятые на заседании, определят вектор развития строительной отрасли региона и послужат основой для дальнейшего совершенствования градостроительной политики Омской области.
Ранее мы сообщали, что в Омске рассматривают допфинансирование для проектирования транспортной развязки.