В Омске планируется ввести стандарт размещения нестационарных торговых точек

Среди рассматриваемых проектов выделяется масштабный план застройки территории в Советском округе. На участке, ограниченном улицами Малиновского, Тюленина и проспектом Королёва, планируется возведение современного жилого комплекса. Застройщик проявил социальную ответственность, взяв на себя обязательства по развитию инфраструктуры района — строительству образовательных учреждений для детей.