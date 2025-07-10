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Суд начал новую процедуру против осужденного экс-замминистра Иванова

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск банка ПСБ о банкротстве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом стало известно из материалов дела.

ПСБ подал иск из-за ареста активов Иванова.

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск банка ПСБ о банкротстве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом стало известно из материалов дела.

«Арбитражный суд города Москвы определил: принять заявление ПАО “Банк ПСБ” о признании Иванова Тимура Вадимовича несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу», — передает содержание документов ТАСС. Там добавили, что заседание назначено на 21 августа.

ПСБ подал иск из-за обеспечительных мер на арестованные активы Иванова, что привело к невозможности обслуживать кредит в 175 млн рублей, выданный под залог его квартиры на Поварской улице. Иванов был заместителем министра обороны с мая 2016 года, а 1 июля 2025 года был осужден на 13 лет колонии за растрату и мошенничество.