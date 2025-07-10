Суд начал новую процедуру против осужденного экс-замминистра Иванова

ПСБ подал иск из-за обеспечительных мер на арестованные активы Иванова, что привело к невозможности обслуживать кредит в 175 млн рублей, выданный под залог его квартиры на Поварской улице. Иванов был заместителем министра обороны с мая 2016 года, а 1 июля 2025 года был осужден на 13 лет колонии за растрату и мошенничество.