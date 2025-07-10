Хабаровчане переходят с телефонных звонков в мессенджеры

Снижение интереса к классическим звонкам особенно заметно среди зумеров (поколение 1996 — 2010 годов рождения). У пользователей 14−24 лет средний объем голосового трафика упал на 16%, тогда как мобильный интернет-трафик вырос лишь на 9%. При этом чаще остальных общение в онлайн переносят абоненты 56+. Показатель интернет-трафика у них увеличился на 23%, а объём «голоса» уменьшился на 8%.