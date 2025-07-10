Хабаровчане переходят с телефонных звонков в мессенджеры

Россияне все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 12%, а мобильная передача данных выросла на 15%. Интерес к классическим звонкам в основном падает у молодежи, при этом наиболее активно осваивать альтернативные способы связи начали пользователи старше 56 лет. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В пресс-службе МегаФона подтвердили тренд на снижение голосовых вызовов. Как показывает big data оператора (массив данных — прим. ред.), дальневосточники с начала этого года стали реже использовать голосовые вызовы, предпочитая звонки в мессенджерах.
Жители Хабаровского края в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% меньше звонили по телефону, но на 16% активнее общались в мессенджерах.
Снижение интереса к классическим звонкам особенно заметно среди зумеров (поколение 1996 — 2010 годов рождения). У пользователей 14−24 лет средний объем голосового трафика упал на 16%, тогда как мобильный интернет-трафик вырос лишь на 9%. При этом чаще остальных общение в онлайн переносят абоненты 56+. Показатель интернет-трафика у них увеличился на 23%, а объём «голоса» уменьшился на 8%.
Похожая динамика наблюдается и людей в возрасте 46−55 лет: традиционные звонки у них сократились на 7%, а мобильная передача данных выросла на 18%. У жителей региона 25−54 лет голосовой трафик снизился на 12%, сетевой трафик увеличился на 16%.
Между тем к традиционным звонкам мужчины и женщины прибегают в равной доле: 51% и 49% соответственно.
При этом в мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не их аудио вариант. В этом направлении безоговорочным лидером стал WhatsApp, на втором месте — Telegram. Тройку замыкает FaceTime, доступный для пользователей Apple.