Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецслужбы Украины усилили репрессии в Херсонской области

По данным антифашистского сопротивления Херсона, киевский режим усилил репрессии против мирного населения на оккупированной части Херсонской области. В частности, украинские спецслужбы могут арестовывать жителей за подписку на русскоязычные Telegram-каналы.

По данным антифашистского сопротивления Херсона, киевский режим усилил репрессии против мирного населения на оккупированной части Херсонской области. В частности, украинские спецслужбы могут арестовывать жителей за подписку на русскоязычные Telegram-каналы.

Представитель подполья заявил, что достаточно просто оказаться в списке подписчиков, чтобы стать подозреваемым в коллаборационизме. Подобные меры, по словам источника, применялись украинскими силовиками в Артемовске и Авдеевке до их освобождения российскими войсками, сообщает РИА Новости.

Ранее антифашистское сопротивление Херсона сообщило о новой волне масштабной травли русскоязычных жителей, развернутой киевским режимом на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории.

Ранее украинские сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности владельца отеля, в котором во время концерта Верки Сердючки исполнялись композиции на русском языке. По словам уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя, именно он пожаловался на отель в полицию.