По данным антифашистского сопротивления Херсона, киевский режим усилил репрессии против мирного населения на оккупированной части Херсонской области. В частности, украинские спецслужбы могут арестовывать жителей за подписку на русскоязычные Telegram-каналы.
Представитель подполья заявил, что достаточно просто оказаться в списке подписчиков, чтобы стать подозреваемым в коллаборационизме. Подобные меры, по словам источника, применялись украинскими силовиками в Артемовске и Авдеевке до их освобождения российскими войсками, сообщает РИА Новости.
Ранее антифашистское сопротивление Херсона сообщило о новой волне масштабной травли русскоязычных жителей, развернутой киевским режимом на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории.
Ранее украинские сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности владельца отеля, в котором во время концерта Верки Сердючки исполнялись композиции на русском языке. По словам уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя, именно он пожаловался на отель в полицию.