В Приморье многодетным семьям помогают приобрести школьную форму

Многодетная семья получит выплату, если у нее установлено право на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям. Средства назначаются автоматически на основании данных об обучении детей в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Если же ребенок учится в частной школе, родителям необходимо самостоятельно подать заявление и приложить справку об обучении через МФЦ, региональный или единый портал Госуслуг.