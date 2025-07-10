В Приморье многодетным семьям помогают приобрести школьную форму

В Приморье действует краевой закон, предусматривающий социальную выплату для многодетных семей на подготовку к школе. Как сообщили в пресс-службе правительства края, на каждого ребенка выделяется 5 тысяч рублей для покупки школьной или спортивной формы.
По информации регионального министерства труда и социальной политики, получить выплату могут многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе:
«При рождении третьего и последующих детей с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года выплата предоставляется без учета дохода семьи».
Многодетная семья получит выплату, если у нее установлено право на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям. Средства назначаются автоматически на основании данных об обучении детей в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Если же ребенок учится в частной школе, родителям необходимо самостоятельно подать заявление и приложить справку об обучении через МФЦ, региональный или единый портал Госуслуг.
«Выплаты за текущий год семьи начали получать с 1 июля. Всего на предоставление этой выплаты многодетным семьям в 2025 году в региональном бюджете предусмотрено 112,8 миллиона рублей», — отметили в правительстве.