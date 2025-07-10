DM: Брижит Макрон игнорировала мужа в Британии из-за смерти сестры

Супруга французского лидера Эммануэля Макрона Брижит игнорировала его в ходе визита в Британию из-за смерти своей старшей сестры, пишет Daily Mail.
Британское издание ссылается на информацию, полученную от источника.
«Это объясняет её поведение. Особенно когда она, казалось, проигнорировала протянутую руку мужа при приземлении», — говорится в публикации.
В материале сказано, что сестра Брижит Макрон Анн-Мари Трогнё скончалась на 94-м году жизни на прошлой неделе.
В материале сказано, что «несмотря на тяжёлую утрату, первая леди Франции отправилась в Британию».
Ранее в Сети появилось новое видео, где Брижит Макрон отказалась подать руку своему супругу, это произошло во время прогулки Макронов с королевской четой в Британии.
Также стало известно, что Макрон во время банкета, организованного в рамках его госвизита в Британию, флиртовал с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон.
Во вторник 72-летняя Брижит Макрон отказалась подать руку Макрону, спускаясь по трапу самолёта. Весной текущего года Макрон получил пощёчину от своей супруги по прибытии с визитом во Вьетнам. Кадры из самолёта облетели весь мир.