DM: Брижит Макрон игнорировала мужа в Британии из-за смерти сестры

Во вторник 72-летняя Брижит Макрон отказалась подать руку Макрону, спускаясь по трапу самолёта. Весной текущего года Макрон получил пощёчину от своей супруги по прибытии с визитом во Вьетнам. Кадры из самолёта облетели весь мир.