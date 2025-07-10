Полковник Алёхин: ВСУ несут большие потери в Сумской области

Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин назвал aif.ru направления, на которых ВСУ несут наибольшие потери.
«Потери у противника действительно большие, можно даже сказать, что на южно-донбасском и харьковском направлениях, где активно действует российская армия, значительные. Утверждаю это в том числе потому, что в чатах и на страницах бригад ВСУ в соцсетях сейчас царит паника. Появляется много информации о без вести пропавших украинских солдатах, которых разыскивают родные. Но точных данных им никто не дает, только отвечают: не волнуйтесь, скоро все найдутся, мол, просто не выходят на связь. То есть звучат отговорки», — сказал Алёхин.
Значительные потери, добавил эксперт, противник также несет и на сумском направлении, в курском приграничье.
«Российские войска движутся вперед и устанавливают буферную зону на территории Сумской области, а противник пытается контратаковать и закрепиться где-то на приграничных районах Курской области — это Теткино, Новый Путь. Они туда по 10−15 атак маневренными диверсионными группами осуществляют только за сутки, и, естественно, несут большие потери», — отметил Алёхин.
По его оценке, с начала СВО счет потерь ВСУ уже идет на сотни тысяч.
Ранее военный эксперт, подполковник Андрей Марочко отметил, что бездумное командование ВСУ является одним из факторов, из-за которого в украинской армии растет количество безвозвратных потерь в зоне СВО.